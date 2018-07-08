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Інтерв'ю

Глава МВС Німеччини заявив про завершення суперечки з Меркель щодо біженців

НовиниПолітика    08.07.2018 - 16:00
Фото: Горст Зеегофер і Ангела Меркель (dw.com)
Фото: Горст Зеегофер і Ангела Меркель (dw.com)

Він також запевнив, що й надалі може тісно співпрацювати з Меркель

Міністр внутрішніх справ Федеративної Республіки Німеччин Горст Зеегофер заявив, що його суперечка з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель навколо політики щодо біженців залишилася в минулому. Про це Зеегофер сказав у розмові з журналістами німецького видання Bild am Sonntag, повідомляє DW.

Так, Зеегофер повідомив, що  суперечці поклав край досягнутий раніше компроміс між двома консервативними партіями - ХДС та її баварською сестринською партією ХСС, котру представляє Зеегофер.

"Ми дивимося вперед", - зазначив міністр.

Він також запевнив, що й надалі може тісно співпрацювати з Меркель.

У розмові з журналістами Зеегофер також звернув увагу на те, що укладений компроміс щодо міграційної політики допоможе усунути причину популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідери партій Німеччини проведуть переговори для вирішення політичної кризи.

Також додамо, що раніше глава МВС Німеччини заявив про готовність до відставки.

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Теги публікації: Германия, министр, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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