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Глава МВД Германии анонсировал реформу системы предоставления убежища в ЕС

Новости » Общество     08.06.2020 - 01:29
Глава МВД Германии анонсировал реформу системы предоставления убежища в ЕС
Фото: Горст Зеегофер (web.de)

Он выступает за проверки на внешних границах ЕС

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер выступил за реформу системы предоставления убежища в Европе. Он считает, что изменения произойдут во время предстоящего председательства ФРГ в Совете Европейского союза.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Чиновник призывает проверять, имеет ли человек, который въезжает в ЕС, право на убежище, уже на внешних границах ЕС. Лиц, в которых нет оснований, по его словам, невозможно распределить между членами ЕС и необходимо отправить обратно.

"Мы должны, наконец, продвинуться дальше", - сказал Зеегофер.

Для того, чтобы достичь поставленных целей, по мнению министра, необходимо "основательно" перестроить европейскую пограничную службу Frontex.

Зеегофер упомянул также об отказе ряда восточноевропейских стран принимать искателей убежища.

Государство ЕС, которое не участвует в распределении беженцев, должно "поддержать систему другим способом", подчеркнул он, не вдаваясь в подробности, и призвал проявлять "гибкую солидарность". Он напомнил, что лишь некоторые члены ЕС привлечены к спасательным операциям на море и принятия беженцев.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала высылать из ЕС обратно домой беженцев, которым отказали в убежище.

РБК-Украина писало, что количество нелегальных пересечений внешних границах Европейского союза значительно уменьшилась.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ГерманияЕвросоюзБеженцы
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