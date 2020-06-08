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Глава МВС Німеччини анонсував реформу системи надання притулку в ЄС

Новини » Суспільство     08.06.2020 - 01:29
Глава МВС Німеччини анонсував реформу системи надання притулку в ЄС
Фото: Горст Зеегофер (web.de)

Він виступає за перевірки на зовнішніх кордонах ЄС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер виступив за реформу системи надання притулку в Європі. Він вважає, що зміни відбудуться під час майбутнього головування ФРН в Раді Європейського союзу.

Про це пише Deutsche Welle.

Чиновник закликає перевіряти, чи має особа, яка в'їжджає у ЄС, право на притулок, вже на зовнішніх кордонах ЄС. Осіб, в яких немає підстав, за його словами, неможливо розподілити між членами ЄС і необхідно відправити назад.

"Ми повинні, нарешті, просунутися далі", - сказав Зеегофер.

Для того, щоб досягнути поставлених цілей, на думку міністра, необхідно "грунтовно" перебудувати європейську прикордонну службу Frontex.

Зеегофер згадав також про відмову низки східноєвропейських країн приймати шукачів притулку.

Держава ЄС, яка не бере участі в розподілі біженців, має "підтримати систему іншим способом", підкреслив він, не вдаючись у подробиці, і закликав проявляти "гнучку солідарність". Він нагадав, що лише деякі члени ЄС залучені до рятувальних операцій на морі та прийняття біженців.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала висилати з ЄС назад додому біженців, яким відмовили у притулку.

РБК-Україна писало, що кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах Європейського союзу значно зменшилася.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ГерманияЕвросоюзБіженці
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