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Глава МВД о деле "Дельта Банка": уверен, что будут новые подозрения

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 11 октября, правоохранители сообщили о подозрении владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну и еще ряду лиц в растрате имущества и средств банка более чем на 1 млрд гривен. Министр внутренних дел Денис Монастырский не исключает новые подозрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД.

Как напомнил министр, с 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений, а более полутора миллионов украинцев потеряли свои сбережения из-за злоупотреблений владельцев и менеджмента банков

"Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков", - отметил Монастырский.

Напомним, вместе с Лагуном в деле "Дельта Банка" фигурируют двое заместителей главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Как писало РБК-Украина, Лагун может подпасть под новые санкции СНБО за так называемый "банкопад".

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Дельта БанкМинистерство внутренних дел УкраиныДенис Монастырский