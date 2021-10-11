Глава МВС про справу "Дельта Банку": впевнений, що будуть нові підозри

Сьогодні, 11 жовтня, правоохоронці повідомили про підозру власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну та ще низці осіб у розтраті майна та коштів банку на понад 1 млрд гривень. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не виключає нові підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС .

Як нагадав міністр, з 2008 року в Україні збанкрутувало більш ніж сотня банківських установ, а понад півтора мільйона українців втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків

"Впевнений, що це не остання підозра як у справі "Дельта Банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників", - наголосив Монастирський.