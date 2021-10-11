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Дело "Дельта Банка": стало известно, кому объявили подозрение

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 16:05
Дело "Дельта Банка": стало известно, кому объявили подозрение Фото: Николай Лагун, владелец "Дельта Банка" (forbes.net.ua)
Автор: Олег Черныш

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев "Дельта Банка". Речь о Николае Лагуне.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

Отметим, прокуратура подозревает Лагуна в растрате имущества и средств "Дельта Банка" более чем на 1 млрд гривен. Вместе с ним в деле фигурируют двое заместителей главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, прокуратура будет просить суд избрать владельцу "Дельта Банка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Лагун может подпасть под новые санкции СНБО за так называемый "банкопад".

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Дельта Банк Николай Лагун
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