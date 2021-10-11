Дело "Дельта Банка": стало известно, кому объявили подозрение

Сегодня правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев "Дельта Банка" . Речь о Николае Лагуне.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в правоохранительных органах.

Отметим, прокуратура подозревает Лагуна в растрате имущества и средств "Дельта Банка" более чем на 1 млрд гривен. Вместе с ним в деле фигурируют двое заместителей главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

Как заявляла генпрокурор Ирина Венедиктова, прокуратура будет просить суд избрать владельцу "Дельта Банка" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд гривен.