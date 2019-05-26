В Британии еще один политик объявил о желании стать премьером

Фото: Майл Гоув (РИА новости)

Министр заявил, что готов объединить Консервативную и Юнионистскую партии

Британский министр охраны окружающей среды Майкл Гоув объявил о своем намерении стать премьер-министром страны после отставки Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, во время своего выступления перед прессой в воскресенье, 26 мая, Гоув подтвердил, что собирается бороться за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Гоув отметил, что готов объединить Консервативную и Юнионистскую партии и реализовать выход Британии из Европейского союза (Brexit).

"Я верю, что готов об'соединять Консервативную и Юнионистскую партию, готов выступить за Brexit и готов возглавить эту великую страну", - заявил министр.

Таким образом, Гоув стал восьмым кандидатом на пост премьера Британии и лидера консерваторов после отставки Мэй.

Напомним, ранее бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом заявили, что будут бороться за пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии.

Ранее РБК-Украина писало, что на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании претендуют 5 кандидатов. В частности, о своем намерении занять пост Терезы Мэй объявили экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.