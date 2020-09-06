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Глава МВС Білорусі пригрозив протестувальникам силою

Мінськ, Неділя 06 вересня 2020 21:30
Глава МВС Білорусі пригрозив протестувальникам силою
Фото: Юрій Караєв (belaruspartisan.by)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруські силовики готові до застосування сили проти учасників акцій протесту. Правоохоронці застосують силу у разі, якщо протестувальники перейдуть до силових методів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв в ефірі державного телеканалу СТВ.

Караєв не виключає, що мітингувальники можуть перейти до силових акцій протесту.

"Про силову акцію скажу так: вона можлива, не виключено, що у цих людей не весь запал загас, ну нехай спробують, ОМОН на місці, МВС на місці, ми не злякаємося", - наголосив він.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої акції протесту в Мінську силовики застосували проти мітингувальників сльозогінний газ.

Крім того, поблизу резиденції президента Олександра Лукашенка у Мінську силовики жорстко затримували учасників акції протесту.

Силовий розгін акції протесту з застосуванням газу відбувався сьогодні й у білоруському Гродно.

Додамо, за даними МВС Білорусі, під час сьогоднішніх акцій протесту у великих містах країни силовики затримали декілька сотень мітингувальників.

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