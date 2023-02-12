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Глава МОК пожаловался на "вмешательство" политиков в вопрос участия россиян в Олимпиаде

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Воскресенье 12 февраля 2023 16:02
Глава МОК пожаловался на "вмешательство" политиков в вопрос участия россиян в Олимпиаде Фото: глава МОК Томас Бах (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пожаловался на вмешательство ряда западных политиков в спорт и, в частности, в вопрос о допуске российских и беларусских спортсменов на Олимпиаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Не правительства должны решать, кто может принимать участие в тех или иных спортивных соревнованиях, потому что это будет означать конец международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в котором мы их знаем. История покажет, кто больше делает для мира. Те, кто старается держать границы открытыми и общаться. Или те, кто хочет изолировать и разделить", - заявил он.

Напомним, ранее МОК заявил о планах рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на войну в Украине.

Позже олимпийский комитет Украины проголосовал за бойкот Олимпиады-2024, если там будут российские и белорусские спортсмены.

После этого глава МОК Томас Бах направил украинскому НОК письмо, где напомнил, что все предыдущие бойкоты не давали никаких результатов и приводили только к наказанию спортсменов.

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