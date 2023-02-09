Глава МОК непрямо пригрозив покаранням спортсменам з України за бойкот Олімпіади

Бах відповів на лист президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, в якому той допустив бойкот наступної Олімпіади в Парижі українцями, якщо у змаганнях братимуть участь росіяни та білоруси.

Глава МОК наголосив у своєму листі. що загроза бойкоту суперечить основам олімпійського руху і в цьому український НОК не має підтримки "з боку переважної більшості олімпійського руху".

"І як показала історія, попередні бойкоти не досягали своїх політичних цілей і служили лише для покарання спортсменів з бойкотуючих національних олімпійських комітетів", - додав Бах.