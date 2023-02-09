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Глава МОК непрямо пригрозил наказанием спортсменам из Украины за бойкот Олимпиады

Фото: глава МОК непрямо пригрозил наказанием спортсменам из Украины за бойкот Олимпиады (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Международном олимпийском комитете недовольны планами Украины бойкотировать следующую Олимпиаду. Там напомнили, что все подобные инициативы ранее приводили к наказанию спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо главы МОК Томаса Баха Украине, которое обнародовал журналист Хайо Зеппельт в Twitter.

Бах ответил на письмо президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, в котором тот допустил бойкот следующей Олимпиады в Париже украинцами, если в соревнованиях будут участвовать россияне и белорусы.

Глава МОК подчеркнул в своем письме. что угроза бойкота противоречит основам олимпийского движения и в этом украинский НОК не имеет поддержки "со стороны подавляющего большинства олимпийского движения".

"И как показала история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих национальных олимпийских комитетов", - добавил Бах.

Напомним, ранее стало известно, что МОК рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

После этого НОК Украины поддержал идею бойкота следующей Олимпиады в случае допуска россиян и белорусов.

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