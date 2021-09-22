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Глава миссии МВФ провела первые переговоры с украинскими властями: что обсуждается

Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работать в Украине. Глава миссии Иванна Владкова-Холлар провела переговоры с министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины (Минфина).

"Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минфина, также стороны обсудили "важность принятия Верховной радой Украины законопроекта 5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета 2022". (Налоги увеличиваются на 30 млрд гривен в год, - ред.).

Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти для оценки достижения целей программы. По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной программы Stand-By и рассмотрения Советом директоров МВФ, отметили в пресс-службе Минфина.

Напомним, 21 сентября в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда. Миссия будет работать в онлайн-режиме. Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы Stand-By, поддерживаемой МВФ.

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МВФ