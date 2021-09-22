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Глава місії МВФ провела перші переговори з українською владою: що обговорюється

Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала працювати в Україні. Глава місії Іванна Владкова-Холлар провела переговори з міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України (Мінфіну).

"Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" у рамках Програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби Мінфіну також сторони обговорили "важливість прийняття Верховною радою України законопроекту 5600, який створює додатковий ресурс для бюджету 2022". (Податки збільшуються на 30 млрд гривень за рік, - ред.).

Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники фонду проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми. За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми Stand-By та розгляду Радою директорів МВФ, зазначили в прес-службі Мінфіну.

Нагадаємо, 21 вересня в Україні почала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Місія працюватиме в онлайн-режимі. Очікується продовження обговорень з владою України першого перегляду програми Stand-By, що підтримується МВФ.

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МВФ