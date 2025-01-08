Глава місії України при НАТО щодо "Рамштайну": очікую практичних результатів

Засідання "Рамштайн"

Нагадаємо, у четвер, 9 січня, відбудеться 25-те засідання Контактної групи з оборони України. Воно пройде в очному форматі на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Зустріч очолить глава Пентагону Ллойд Остін.

Це буде останнє засідання "Рамштайн", в якому братимуть участь представники адміністрації Джо Байдена.

У Пентагоні зазначили, що на "Рамштайні" обговорять не лише теперішні потреби ЗСУ, але й планують скласти план обороноздатності України до 2027 року.

Крім того, західні ЗМІ повідомляють, що США оголосять значний пакет допомоги Україні в рамках зустрічі у форматі "Рамштайн".

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