Глава миссии Украины при НАТО о "Рамштайне": ожидаю практических результатов

Заседание "Рамштайн"

Напомним, в четверг, 9 января, состоится 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Оно пройдет в очном формате на авиабазе Рамштайн в Германии. Встречу возглавит глава Пентагона Ллойд Остин.

Это будет последнее заседание "Рамштайн", в котором будут принимать участие представители администрации Джо Байдена.

В Пентагоне отметили, что на "Рамштайне" обсудят не только нынешние потребности ВСУ, но и планируют составить план обороноспособности Украины до 2027 года.

Кроме того, западные СМИ сообщают, что США объявят значительный пакет помощи Украине в рамках встречи в формате "Рамштайн".

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