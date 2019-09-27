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Минздрав проведет внутренний кадровый аудит

Новости » Общество    27.09.2019 - 15:55
Минздрав проведет внутренний кадровый аудит
Фото: Минздрав (РБК-Украина)

В результате аудита в министерстве останутся работать самые эффективные работники

В Министерстве охраны здоровья Украины планируют провести внутренний кадровый аудит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Зоряны Скалецкой в Facebook.

По словам Скалецкой, в результате кадрового аудита в министерстве должны остаться работать наиболее эффективные сотрудники.

"В Минздраве будет проводиться аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход", - сообщила глава Минздрава.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав провел аудит в больнице Охматдет, Центре эндокринной системы и Государственном предприятии медицинских закупок. Целью аудита было провести качественную проверку и вернуть доверие граждан к врачам.

Также РБК-Украина сообщало, что глава МОЗ Зоряна Скалецкая подписала приказ о проведении аудита в Национальном институте рака. Минздрав проверит деятельность института с 1 января по 20 сентября 2019 года. Отчет о результатах аудита должен быть предоставлен до 8 октября.

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