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Глава Минздрава Армении подал в отставку

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян написал заявление об отставке. Возможно его назначат главой аппарата правительства вместо Эдуарда Агаджаняна.

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Об этом сообщает "Sputnik Армения".

"Документ (об отставке Торосяна, - ред) был получен сегодня, но он пока не подписан", - говорится в сообщении.

Помощник президента Армении Асмик Петросян уведомила СМИ, что Армен Саркисян уже получил предложение премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении Торосяна от занимаемой должности.

Торосян занимает пост министра здравоохранения с мая 2018 года. Он также входит в руководство партии Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Напомним, ранее сообщалось, что Никол Пашинян хочет обсудить с парламентскими партиями вопросы своей отставки с должности и проведение досрочных выборов. Так он согласует запуск механизма прекращения полномочий текущего созыва.

Кроме того, Пашинян заявил, что готов уйти с должности по "решению народа".

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