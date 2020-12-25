ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пашинян заявил, что готов уйти с должности премьер-министра "по решению народа"

Ереван, Пятница 25 декабря 2020 19:50
Пашинян заявил, что готов уйти с должности премьер-министра "по решению народа"
Фото: Никол Пашинян (gov.am)
Автор: Роман Тверденко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов уйти с поста по решению народа. Также он собирается обсудить с партиями проведение досрочных парламентских выборов в 2021 году.

Об этом Пашинян написал в Facebook.

Он заявил, что оппозиция не смогла привлечь на свою сторону большое количество граждан, но подчеркнул, что судьба должности премьер-министра должна быть определена народом.

"Судьбу этой должности и будущего политического руководства страны нужно решать свободой выражения. Есть лишь один способ получить ответы на все вопросы - проведение досрочных парламентских выборов. Приглашаю парламентские и заинтересованные непарламентские партии на консультации по проведению выборов в 2021 году", - сказал Пашинян.

Напомни, после поражения в войне с Азербайджаном в столице Армении Ереване начались протесты с требованием ухода премьер-министра Никола Пашиняна. На этом фоне 16 ноября президент Армении Армен Саркисян призвал премьер-министра Никола Пашиняна вместе с правительством уйти в отставку. Он также призвал парламент страны готовиться к досрочным выборам.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. При этом Украина выступила с заявлением, что Россия не имеет оснований называть миротворцами военных, которые были направлены в Нагорный Карабах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Армения

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь