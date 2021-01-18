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Глава МОЗ Вірменії подав у відставку

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Вірменії Арсен Торосян написав заяву про відставку. Можливо його призначать головою апарату уряду замість Едуарда Агаджаняна.

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Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

"Документ (про відставку Торосяна, - ред.) був отриманий сьогодні, але він поки не підписаний", - йдеться в повідомленні.

Помічник президента Вірменії Асмік Петросян повідомила ЗМІ, що Армен Саркісян вже отримав пропозицію прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про звільнення Торосяна від займаної посади.

Торосян обіймає посаду міністра охорони здоров'я з травня 2018 року. Він також входить в керівництво партії Нікола Пашиняна "Громадський договір".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нікол Пашинян хоче обговорити з парламентськими партіями питання своєї відставки з посади та проведення дострокових виборів. Так він узгодить запуск механізму припинення повноважень поточного скликання.

Крім того, Пашинян заявив, що готовий піти з посади за "рішенням народу".

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