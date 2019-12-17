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Глава Мін'юста поки не збирається у відставку

Новини » Політика     17.12.2019 - 04:52
Глава Мін'юста поки не збирається у відставку
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Він заявив, що чекає, поки про це попросить керівництво держави

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що поки не збиарається у відставку зі своєї посади. Про це він заявив в ефірі Свобода слова на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що напише заяву тільки після того, як його про це попросить керівництво держави.

"Не дочекаються. Не пишу я заяву, і не писав, і найближчим часом не планую. Якщо, звичайно, мене не попросить керівництво держави.Тут не буду стримувати себе. Поки що не просило, тому планів немає", - сказав Малюська.

Як відомо, 11 грудня Малюська заявив, що може покинути свою роботу, бо його не влаштовує зарплата у 29 тис. гривень в місяць.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що глава МВС Арсен Аваков перебуває на посаді на випробувальному терміні до кінця року.

Сам Аваков говорив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк. Він зазначив, що піде у відставку, коли відчує, що не приносить користь, або виявить, що "його принципи не збігаються з тим, що відбувається".

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