Глава Мінсоцполітики назвала ризики введення обов'язкової накопичувальної пенсії

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна назвала основні ризики запровадження в Україні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи . Вона також розповіла, як їх знизити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Лазебній "Українським новинам" .

Міністр зазначила, що в Україні довгий час був відсутній інституційний регулятор, який би мав ресурси і кадри для регулювання сфери пенсійних накопичень.

"Тому, незважаючи на потужне законодавство, окремі недобросовісні гравці його не дотримувалися, не виконували правила і регулятор ніяк це не відстежував і не реагував", - сказала вона.

За її словами, для деяких учасників ринку були зроблені винятки і певні фонди мали право не дотримуватися пред'являються до них вимоги. "Саме з накопиченнями людей в таких фондах виникали проблеми: це, наприклад, фонд НБУ за часів (екс-президента Віктора - ред.) Януковича і фонди банку "Аркада", - уточнила Лазебна.

"Тому нам потрібен сильний і професійний регулятор. Якщо хоча б одного з цих двох компонентів не буде - це ризики. Для того щоб система працювала надійно, держава повинна забезпечити контроль над тим, щоб всі передбачені законодавством механізми захисту працювали на практиці", - підкреслила міністр.

Лазебна додала, що в цьому напрямку вже ведеться робота. Зокрема, є законодавчі ініціативи щодо посилення можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і перші обнадійливі кроки нового складу НКЦПФР щодо посилення контролю на ринку навіть у рамках поточних повноважень.

Другим завданням вона назвала розширення надійних інвестиційних інструментів, за якими пенсійні накопичення дійсно будуть спрямовані в економіку, в зростання внутрішнього валового продукту, створення нових робочих місць з урахуванням ключових економічних реформ і пріоритетних напрямків розвитку економіки.

"До того ж зростання обсягу внутрішніх довгострокових інвестиційних ресурсів, якими є пенсійні накопичення, стимулюватиме пропозицію таких інструментів. Тому це взаємопов'язаний поступовий процес", - уточнила Лазебна.

За її словами, в цьому напрямку потрібна спільна робота економічного блоку уряду і фінансових регуляторів. Крім того, тут важливим кроком є меморандум, підписаний нещодавно Кабінетом Міністрів з міжнародними партнерами з розвитку інфраструктури фондового ринку.

Третім завданням, за словами Лазебної, є вироблення додаткового захисту інвестованих пенсійних активів від неповернення при ліквідації емітентів цінних паперів і банків, а також у разі визнання їх неплатоспроможними.

"Це істотно поліпшило б захист пенсійних накопичень", - підкреслила вона, додавши, що в цьому напрямку важлива спільна робота Мін'юсту з фінансовими регуляторами.

"Якщо буде прийнятий закон про обов'язкову накопичувальну пенсійну систему, нам (уряду - ред.) потрібно не менше 1,5 років, щоб все підготувати до старту накопичувальної пенсійної системи, тому що ніхто нам не пробачить помилки", - резюмувала міністр.