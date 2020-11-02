Глава Минрегиона Чернышов вылечился от коронавируса

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19. Сегодня он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Минрегионе отметили, что там продолжают придерживаться профилактических мер. В частности, осуществляют ежедневный температурный скрининг работников, запрещают находиться людям в административных зданиях без масок. Кроме того, там проветривают помещения и делают влажные уборки.

В настоящее время в ведомстве полностью отменены личные приемы граждан. Также максимально ограничен круг лиц, которые посещают административные здания министерства.

Напомним, 16 октября Чернышев заболел коронавирусом. Тогда сообщалось, что он пошел на двухнедельную самоизоляцию.

Кроме того, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федоров заявил, что заразился коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что 29 октября исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился COVID-19.