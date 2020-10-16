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Глава Минрегиона Чернышов заболел коронавирусом

Киев, Пятница 16 октября 2020 11:35
Глава Минрегиона Чернышов заболел коронавирусом
Фото: Алексей Чернышов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заболел коронавирусом. Он ушел на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом Чернышов сообщил в своем Facebook.

Министр заявил, что чувствует себя хорошо и будет продолжать работать дистанционно.

"Получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Температура нормальная. Все супер", - сообщил Чернышов.

Напомним, в конце сентября коронавирус подтвердили у заместителя министра культуры Ростислава Карандеева.

Также сообщалось, что COVID-19 подтвердили у народного депутата Сергея Тищенко.

Как писало РБК-Украина, за сутки в стране зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 5992 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Кроме этого сообщалось, что в Украине в шести областях больничные койки для лечения коронавируса заполнены более чем на 70%. Всего в стране больницы загружены на 63,2%.

При этом вчера в Украине обновили зоны карантина. В "красную" зону попали 8 областных центров.

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