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Вимагав вибачень від Зеленського за Волинь. Речника МЗС Польщі відсторонили від роботи

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Вівторок 30 травня 2023 22:35
Вимагав вибачень від Зеленського за Волинь. Речника МЗС Польщі відсторонили від роботи Фото: Прапор Польщі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Речника МЗС Польщі Лукаша Ясіну відправили у безстрокову відпустку. Його відсторонили від роботи у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію та Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

"Лукаш Ясіна формально був у відпустці, але на невизначений термін. Він не повернеться на посаду прес-секретаря міністерства", - йдеться у матеріалі.

Його відсторонили від посади у зв'язку з його заявою для, в якій він зажадав від президента України Володимира Зеленського вибачень і більшого каяття за Волинську трагедію. В українському посольстві цю заяву тоді назвали "сумною".

Що саме говорив речник МЗС Польщі

"Я думаю, що з українського боку, і тут я буду дуже дипломатичним, усе ще є нерозуміння, тому що це дуже важливе питання (Волинська трагедія - ред.) для поляків на цей момент", - заявляв Ясіна.

На запитання, чи має президент Володимир Зеленський просити вибачення за цю трагедію, він говорив, що раніше Україна цього не робила і Зеленський має взяти на себе більше "відповідальності".

Волинська трагедія

Обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені Українською Повстанською Армією, що підпорядковувалися ОУН та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Українські історики переважно почали досліджувати цю тему після проголошення незалежності. Активізація досліджень відбулася після Революції гідності, оскільки в 2015 році були розсекречені архіви колишніх репресивних органів СРСР до 1991 року, які зберігалися у фондах на території України.

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Володимир Зеленський Польща Волинська трагедія
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