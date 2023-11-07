У Польщі назвали проблему, без вирішення якої країна не схвалить вступ України до ЄС

Не вирішивши питання ексгумації останків поляків на території України країні "немає сенсу мріяти про вступ до ЄС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МЗС Польщі Павела Яблонського .

Зазначається, що розмова торкнулася ексгумації поховань поляків, які загинули під час Волинської трагедії на території України.

Дипломат сказав, що, на його думку, без розв'язання цього питання Україні "годі мріяти про вступ до Європейського Союзу".

"Тому ми будемо абсолютно наголошувати, що без вирішення цього питання не буде довгострокового примирення з Україною", - сказав Яблонський.

Однак чиновник вирішив прямо не називати це умовою для вступу України до ЄС, а лише додав, що цю проблему необхідно вирішити.

Волинська трагедія

Обопільні етнічні чистки конфліктуючого польського та українського населення, здійснені Українською Повстанською Армією, що підпорядковувалися ОУН та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині.

Українські історики переважно почали досліджувати цю тему після проголошення незалежності. Активізація досліджень відбулася після Революції гідності, оскільки в 2015 році були розсекречені архіви колишніх репресивних органів СРСР до 1991 року, які зберігалися у фондах на території України.

Конфлікти на ґрунті Волинської трагедії

Наприкінці травня спікера МЗС Польщі Лукаша Ясіну відправили в безстрокову відпустку. Його відсторонили від роботи у зв'язку з його заявою про Волинську трагедію та Україну.

А нещодавно Ясіна остаточно втратив посаду після чергової необережної заяви. Цього разу він висловився щодо готовності закордонних дільниць до парламентських виборів.