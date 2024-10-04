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Глава Міноборони Польщі назвав кількість охочих вступити до українського легіону

Варшава, П'ятниця 04 жовтня 2024 16:04
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Глава Міноборони Польщі назвав кількість охочих вступити до українського легіону Фото: Владислав Косіняк-Камиш, міністр оборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Польщі до українського легіону хочуть вступити близько 300 осіб. Такої кількості не вистачить для формування однієї бригади (зазвичай складається з 1000-8000 людей).

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Він розповів, що набір українських добровольців до українського легіону лише починається, хоча Польща була готова розпочати навчання новобранців з 1 вересня.

За словами міністра, навчання не вдалося розпочати місяць тому, оскільки тоді охочих було замало. При цьому Косіняк-Камиш зазначив, що Україна зробила дії, які стосуються інформування та просування набору, тому очікується ефект.

Також у польського чиновника поцікавилися, скільки людей готові стати частиною українського легіону.

"Я колись чув про мету в одну бригаду, але зараз цифри набагато менші, я чув про 300 людей", - зазначив Косиняк-Камиш.

Варто зауважити, що український легіон - ініціатива, яка була погоджена польською та українською стороною. У її рамках Польща буде навчати на своїй території українців, які виявлять бажання стати на захист Батьківщини.

Що передувало

Нагадаємо, ще в липні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що кілька тисяч людей хочуть вступити до українського легіону.

Але нещодавно глава Міноборони Косіняк-Камиш розповів, що кількість охочих стати частиною українського легіону "занадто мала".

При цьому цього тижня в Любліні розпочався набір добровольців до українського легіону. В українців буде можливість підписати контракт, вирушити на 35-денне навчання та підвищувати кваліфікацію на базах НАТО в Європі.

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