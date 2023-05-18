Глава Міноборони Норвегії про передачу Україні F-16: не стоїть на порядку денному

Норвегія поки що не обговорює питання передачі Україні винищувачів F-16, які необхідні для захисту від російського вторгнення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

"Коли йдеться про F-16, це не стоїть на порядку денному зараз, і я не хочу спекулювати на темі можливої майбутньої передачі", - заявив чиновник, відповідаючи на питання про можливу передачу Україні F-16 від Норвегії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявляв, що в переговорах про передачу Україні винищувачів F-16 з країнами Заходу поки що немає прогресу.

Також ми писали, що, за інформацією Politico, у Пентагоні не проти передачі Україні винищувачів F-16.

Варто зауважити, що, за даними Міноборони України, Україна хоче отримати близько 40-50 літаків F-16.

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