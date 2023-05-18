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Глава Минобороны Норвегии о передаче Украине F-16: не стоит на повестке дня

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Четверг 18 мая 2023 19:04
Глава Минобороны Норвегии о передаче Украине F-16: не стоит на повестке дня Фото: Норвегия пока не обсуждает передачу Украине F-16 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Норвегия пока не обсуждает вопрос передачи Украине истребителей F-16, которые необходимы для защиты от российского вторжения.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

"Когда речь идет о F-16, это не стоит на повестке дня сейчас, и я не хочу спекулировать на теме возможной будущей передачи", - заявил чиновник, отвечая на вопрос о возможной передаче Украине F-16 от Норвегии.

Напомним, ранее министр инотсранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что в переговорах о передаче Украине истребителей F-16 со странами Запада пока нет прогресса.

Также мы писали, что, по информации Politico, в Пентагоне не против передачи Украине истребителей F-16.

Стоит заметить, что, по данным Минобороны Украины, наша страна хочет получить около 40-50 самолетов F-16.

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