Писториус анонсировал новые санкции против России: речь идет о днях

Германия готовится ввести новые, более жесткие санкции против России. Для этого Берлин находится в тесном контакте с Европейским Союзом, Великобританией и другими партнерами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга после заседания "Рамштайн".

"Мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос, и, я думаю, речь идет о днях. Ожидаются новые, более жесткие санкции. Но это не зависит лично от меня - это решение всего правительства Германии", - сказал Писториус.

По его словам, Германия находится в тесном контакте с ЕС, Британией и другими партнерами относительно дальнейших санкционных решений.

В то же время немецкий министр отметил, что пока не может предоставить конкретной информации о деталях этих мер.

Министр обороны Великобритании Джон Гили добавил, что Лондон поддерживает продолжение давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.