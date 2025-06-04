Писториус анонсировал новые санкции против России: речь идет о днях
Германия готовится ввести новые, более жесткие санкции против России. Для этого Берлин находится в тесном контакте с Европейским Союзом, Великобританией и другими партнерами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга после заседания "Рамштайн".
"Мы уже несколько раз обсуждали этот вопрос, и, я думаю, речь идет о днях. Ожидаются новые, более жесткие санкции. Но это не зависит лично от меня - это решение всего правительства Германии", - сказал Писториус.
По его словам, Германия находится в тесном контакте с ЕС, Британией и другими партнерами относительно дальнейших санкционных решений.
В то же время немецкий министр отметил, что пока не может предоставить конкретной информации о деталях этих мер.
Министр обороны Великобритании Джон Гили добавил, что Лондон поддерживает продолжение давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.
Санкции против России
Напомним, 20 мая Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России и уже работает над следующими ограничениями.
Ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и других европейских стран заявили о готовности усилить давление на Москву, если она не прекратит огонь или не сделает шагов к мирному урегулированию.
Президент США Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает возможность введения санкций против России. В то же время Вашингтон пока не спешит с этим, поскольку, по словам госсекретаря Марко Рубио, санкции могут заставить РФ выйти из переговорного процесса по завершению войны против Украины.
Добавим, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России. Они, в частности, предусматривают введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.
Также недавно министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул выступил за усиление санкционного давления США на Россию, чтобы вместе с ЕС заставить Кремль к реальным переговорам с Украиной о прекращении огня.
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