Глава Міноборони Литви вирішив піти у відставку

Видання вказує, що цю інформацію підтверджує прес-служба уряду Литви.

А в суботу Анушаускас зустрінеться з президентом Гітанасом Науседою. Також наголошується, що коментарі щодо рішення прем'єр-міністра будуть представлені в понеділок.

Джерела видання раніше повідомляли, що міністр готується піти у відставку, проте причина відставки поки не відома.

Арвідас Анушаускас

Литовський історик, який спеціалізується на історії литовських спецслужб у міжвоєнний період, діях КДБ СРСР у Литві та сталінських репресіях, сценарист, письменник, політичний і державний діяч.

Став депутатом Сейму Литви з 17 листопада 2008 року від партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи". А 7 грудня 2020 року обійняв посаду міністра національної оборони.

Відставки політичних діячів у світі

Ніколай Денков 5 березня подав у відставку з посади прем'єр-міністра Болгарії. Це сталося на день раніше, ніж планувалося.

А в понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Він зазначив, що це крок до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни з Ізраїлем ХАМАС.