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Глава Міноборони Литви вирішив піти у відставку

Архівне фото: міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте отримала в п'ятницю заяву про відставку міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Видання вказує, що цю інформацію підтверджує прес-служба уряду Литви.

А в суботу Анушаускас зустрінеться з президентом Гітанасом Науседою. Також наголошується, що коментарі щодо рішення прем'єр-міністра будуть представлені в понеділок.

Джерела видання раніше повідомляли, що міністр готується піти у відставку, проте причина відставки поки не відома.

Арвідас Анушаускас

Литовський історик, який спеціалізується на історії литовських спецслужб у міжвоєнний період, діях КДБ СРСР у Литві та сталінських репресіях, сценарист, письменник, політичний і державний діяч. 

Став депутатом Сейму Литви з 17 листопада 2008 року від партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи". А 7 грудня 2020 року обійняв посаду міністра національної оборони.

Відставки політичних діячів у світі

Ніколай Денков 5 березня подав у відставку з посади прем'єр-міністра Болгарії. Це сталося на день раніше, ніж планувалося.

А в понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Він зазначив, що це крок до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни з Ізраїлем ХАМАС.

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Литва