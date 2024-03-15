Глава Міноборони Литви вирішив піти у відставку

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте отримала в п'ятницю заяву про відставку міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Видання вказує, що цю інформацію підтверджує прес-служба уряду Литви.
А в суботу Анушаускас зустрінеться з президентом Гітанасом Науседою. Також наголошується, що коментарі щодо рішення прем'єр-міністра будуть представлені в понеділок.
Джерела видання раніше повідомляли, що міністр готується піти у відставку, проте причина відставки поки не відома.
Литовський історик, який спеціалізується на історії литовських спецслужб у міжвоєнний період, діях КДБ СРСР у Литві та сталінських репресіях, сценарист, письменник, політичний і державний діяч.
Став депутатом Сейму Литви з 17 листопада 2008 року від партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи". А 7 грудня 2020 року обійняв посаду міністра національної оборони.
Ніколай Денков 5 березня подав у відставку з посади прем'єр-міністра Болгарії. Це сталося на день раніше, ніж планувалося.
А в понеділок, 26 лютого, прем'єр-міністр Палестинської автономії Мохаммед Штайє подав у відставку. Він зазначив, що це крок до формування згоди серед палестинців щодо політичних угод після війни з Ізраїлем ХАМАС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.