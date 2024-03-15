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Глава Минобороны Литвы решил уйти в отставку

Архивное фото: министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните получила в пятницу заявление об отставке министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Издание указывает, что данную информацию подтверждает пресс-служба правительства Литвы.

А в субботу Анушаускас встретится с президентом Гитанасом Науседой. Также отмечается, что комментарии по решению премьер-министра будут представлены в понедельник.

Источники издания ранее сообщали, что министр готовится уйти в отставку, однако причина отставки пока не известна.

Арвидас Анушаускас

Литовский историк, специализирующийся на истории литовских спецслужб в межвоенный период, действиях КГБ СССР в Литве и сталинских репрессиях, сценарист, писатель, политический и государственный деятель. 

Стал депутатом Сейма Литвы с 17 ноября 2008 года от партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы". А 7 декабря 2020 года занял пост министра национальной обороны.

Отставки политических деятелей в мире

Николай Денков 5 марта подал в отставку с должности премьер-министра Болгарии. Это произошло на день раньше, чем планировалось.

А в понедельник, 26 февраля, премьер-министр Палестинской автономии Мохаммед Штайе подал в отставку. Он отметил, что это шаг к формированию согласия среди палестинцев относительно политических соглашений после войны с Израилем ХАМАС.

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Литва