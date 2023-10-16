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Глава Міноборони Ізраїлю попередив, що війна буде довгою

Понеділок 16 жовтня 2023 19:27
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Глава Міноборони Ізраїлю попередив, що війна буде довгою Фото: міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант попередив, що війна із Сектором Газа буде довга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ціна буде висока, але ми переможемо заради Ізраїлю, єврейського народу і тих цінностей, у які вірять обидві країни", - заявив Галлант.

Зі свого боку держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль "завжди користуватиметься підтримкою Сполучених Штатів".

Водночас він додав, що США "глибоко віддані праву Ізраїлю, ба більше, його обов'язку захищати себе і свій народ".

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку Сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили тисячі цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через смертельний напад на єврейське громадянське населення з часів Голокосту.

Сьогодні ЗМІ повідомляли про нібито погодження припинення вогню у Секторі Газа. При цьому Ізраїль це заперечив, заявивши, що на півдні Сектору Газа продовжуються ведення військової операції.

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Ізраїль Сектор Газа
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