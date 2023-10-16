Глава Минобороны Израиля предупредил, что война будет долгая

Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что война с Сектором Газа будет долгая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Цена будет высока, но мы победим ради Израиля, еврейского народа и тех ценностей, в которые верят обе страны", - заявил Галлант.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль "всегда будет пользоваться поддержкой Соединенных Штатов".

При этом он добавил, что США "глубоко привержены праву Израиля, более того, его обязанности защищать себя и свой народ".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили тысячи гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Сегодня СМИ сообщали о якобы согласовании прекращения огня в Секторе Газа. При этом Израиль это возразил, заявив, что на юге Сектора Газа продолжаются ведение военной операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.