ua en ru
Пн, 16 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Минобороны Израиля предупредил, что война будет долгая

Понедельник 16 октября 2023 19:27
UA EN RU
Глава Минобороны Израиля предупредил, что война будет долгая Фото: министр обороны Израиля Йоав Галлант (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что война с Сектором Газа будет долгая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Цена будет высока, но мы победим ради Израиля, еврейского народа и тех ценностей, в которые верят обе страны", - заявил Галлант.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль "всегда будет пользоваться поддержкой Соединенных Штатов".

При этом он добавил, что США "глубоко привержены праву Израиля, более того, его обязанности защищать себя и свой народ".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили тысячи гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Сегодня СМИ сообщали о якобы согласовании прекращения огня в Секторе Газа. При этом Израиль это возразил, заявив, что на юге Сектора Газа продолжаются ведение военной операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Сектор Газа
NEWS
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
Ночная атака на Украину. Куда РФ запускала дроны и ракеты и каковы последствия
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока