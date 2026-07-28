ua en ru
Вт, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Глава Міноборони Італії пояснив, навіщо допомагати Україні

16:23 28.07.2026 Вт
2 хв
В Італії попередили, чим насправді обернеться припинення військової допомоги Україні
aimg Анастасія Никончук
Глава Міноборони Італії пояснив, навіщо допомагати Україні Фото: Гвідо Крозетто (GettyImages)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Припинення військової допомоги Україні не наблизить до завершення війни, а лише поставить під загрозу існування української держави. Підтримку Києва слід сприймати так само, як лікування тяжкохворого пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на стенограму засідання парламенту Італії.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетт під час спільного засідання комітетів із закордонних справ та оборони обох палат парламенту прокоментував дискусії щодо подальшої військової допомоги Україні.

Він відкинув твердження про те, що постачання озброєнь нібито затягує війну, порівнявши підтримку Києва з наданням медичної допомоги пацієнтові.

"Багато хто говорить, що допомагати Україні означає продовжувати терміни конфлікту. Я ніколи не чув у лікарні, що переливання крові або лікування означає продовжувати хворобу. Звичайно, якщо пацієнт помре, звільниться ліжко. Якщо ми не продовжимо допомагати Україні, воно зникне, і проблеми не буде", - сказав він.

Що заявили про підтримку України

Крозетто підкреслив, що подібний підхід неприпустимий, коли йдеться про міжнародну безпеку і долю держави, яка зазнала збройної агресії. За його словами, припинення допомоги не можна розглядати як спосіб урегулювання конфлікту.

Міністр також нагадав, що Італія вже передала Україні військову допомогу у рамках 13 пакетів підтримки.

"Допомога Україні - як ліки хворому", - додав Крозетто.

Позиція Італії

Заява глави Міноборони Італії прозвучала на тлі дискусій у західних країнах щодо подальшої підтримки України.

Рим зберігає курс на надання військової допомоги Києву та продовжує брати участь у міжнародних ініціативах щодо зміцнення обороноздатності України.

За словами Крозетто, продовження підтримки України залишається необхідною умовою для того, щоб країна могла й надалі протистояти російській агресії.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров після звільнення з посади отримав пропозицію обійняти посаду радника міністра оборони Італії. Відповідну ініціативу йому запропонували у Римі після завершення роботи в українському уряді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Італія Україна Допомога Україні Війна в Україні
Новини
В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні
В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні
Аналітика
У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна У президента немає хорошого вибору: інтерв'ю з Гудименком про Федорова, протести та закупівлі