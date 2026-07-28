Глава Міноборони Італії пояснив, навіщо допомагати Україні

Припинення військової допомоги Україні не наблизить до завершення війни, а лише поставить під загрозу існування української держави. Підтримку Києва слід сприймати так само, як лікування тяжкохворого пацієнта.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на стенограму засідання парламенту Італії.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетт під час спільного засідання комітетів із закордонних справ та оборони обох палат парламенту прокоментував дискусії щодо подальшої військової допомоги Україні.

Він відкинув твердження про те, що постачання озброєнь нібито затягує війну, порівнявши підтримку Києва з наданням медичної допомоги пацієнтові.

"Багато хто говорить, що допомагати Україні означає продовжувати терміни конфлікту. Я ніколи не чув у лікарні, що переливання крові або лікування означає продовжувати хворобу. Звичайно, якщо пацієнт помре, звільниться ліжко. Якщо ми не продовжимо допомагати Україні, воно зникне, і проблеми не буде", - сказав він.

Що заявили про підтримку України

Крозетто підкреслив, що подібний підхід неприпустимий, коли йдеться про міжнародну безпеку і долю держави, яка зазнала збройної агресії. За його словами, припинення допомоги не можна розглядати як спосіб урегулювання конфлікту.

Міністр також нагадав, що Італія вже передала Україні військову допомогу у рамках 13 пакетів підтримки.

"Допомога Україні - як ліки хворому", - додав Крозетто.

Позиція Італії

Заява глави Міноборони Італії прозвучала на тлі дискусій у західних країнах щодо подальшої підтримки України.

Рим зберігає курс на надання військової допомоги Києву та продовжує брати участь у міжнародних ініціативах щодо зміцнення обороноздатності України.

За словами Крозетто, продовження підтримки України залишається необхідною умовою для того, щоб країна могла й надалі протистояти російській агресії.