UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Міноборони Британії закликав низку країн Європи вступити в НАТО

Архівне фото: міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Деякі країни Європи, які не є членами НАТО, користуються "парасолькою захисту" від військового блоку. Тому вони мають вступити до Альянсу.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання вказує, що Шаппс прямо не назвав країни, але мав на увазі Ірландію, Мальту, Австрію і Швейцарію, які довгі роки мають нейтралітет.

Міністр оборони ясно дав зрозуміти, що Великобританія лобіюватиме приєднання до НАТО більшої кількості країн.

"Я буду домагатися того, щоб НАТО залучила в організацію всіх, хто отримує вигоду від захисту Альянсу", - сказав він.

Він пояснив, що деякі європейські країни фактично отримують вигоду з присутності НАТО, вони користуються перевагами свободи, але не можуть приєднатися до колективного стримування на континенті. При цьому Шаппс вказав на загрозу, що виходить від Росії.

Розширення НАТО

Північноатлантичний альянс складається з 32 членів і до вторгнення РФ в Україну мав на двох учасників менше.

Після початку війни до військового блоку захотіли вступити Фінляндія та Швеція. При цьому вступ останньої країни розтягнувся на майже 2 роки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВеликобританіяШвейцаріяАвстріяІрландіяМальта