Глава Міноборони Британії закликав низку країн Європи вступити в НАТО

Деякі країни Європи, які не є членами НАТО, користуються "парасолькою захисту" від військового блоку. Тому вони мають вступити до Альянсу.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання вказує, що Шаппс прямо не назвав країни, але мав на увазі Ірландію, Мальту, Австрію і Швейцарію, які довгі роки мають нейтралітет.
Міністр оборони ясно дав зрозуміти, що Великобританія лобіюватиме приєднання до НАТО більшої кількості країн.
"Я буду домагатися того, щоб НАТО залучила в організацію всіх, хто отримує вигоду від захисту Альянсу", - сказав він.
Він пояснив, що деякі європейські країни фактично отримують вигоду з присутності НАТО, вони користуються перевагами свободи, але не можуть приєднатися до колективного стримування на континенті. При цьому Шаппс вказав на загрозу, що виходить від Росії.
Північноатлантичний альянс складається з 32 членів і до вторгнення РФ в Україну мав на двох учасників менше.
Після початку війни до військового блоку захотіли вступити Фінляндія та Швеція. При цьому вступ останньої країни розтягнувся на майже 2 роки.
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