Глава Міноборони Британії закликав низку країн Європи вступити в НАТО

Видання вказує, що Шаппс прямо не назвав країни, але мав на увазі Ірландію, Мальту, Австрію і Швейцарію, які довгі роки мають нейтралітет.

Міністр оборони ясно дав зрозуміти, що Великобританія лобіюватиме приєднання до НАТО більшої кількості країн.

"Я буду домагатися того, щоб НАТО залучила в організацію всіх, хто отримує вигоду від захисту Альянсу", - сказав він.

Він пояснив, що деякі європейські країни фактично отримують вигоду з присутності НАТО, вони користуються перевагами свободи, але не можуть приєднатися до колективного стримування на континенті. При цьому Шаппс вказав на загрозу, що виходить від Росії.