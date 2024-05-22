Глава Минобороны Британии призвал ряд стран Европы вступить в НАТО

Издание указывает, что Шаппс прямо не назвал страны, но имел в виду Ирландию, Мальту, Австрию и Швейцарию, которые долгие годы имеют нейтралитет.

Министр обороны ясно дал понять, что Великобритания будет лоббировать присоединение к НАТО большего количества стран.

"Я буду добиваться того, чтобы НАТО вовлекла в организацию всех, кто получает выгоду от защиты Альянса", - сказал он.

Он пояснил, что некоторые европейские страны фактически извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы, но не могут присоединиться к коллективному сдерживанию на континенте. При этом Шаппс указал на угрозу, исходящую от России.