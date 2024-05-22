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Глава Минобороны Британии призвал ряд стран Европы вступить в НАТО

Архивное фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Некоторые страны Европы, которые не являются членами НАТО, пользуются "зонтиком защиты" от военного блока. Поэтому они должны вступить в Альянс.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание указывает, что Шаппс прямо не назвал страны, но имел в виду Ирландию, Мальту, Австрию и Швейцарию, которые долгие годы имеют нейтралитет.

Министр обороны ясно дал понять, что Великобритания будет лоббировать присоединение к НАТО большего количества стран.

"Я буду добиваться того, чтобы НАТО вовлекла в организацию всех, кто получает выгоду от защиты Альянса", - сказал он.

Он пояснил, что некоторые европейские страны фактически извлекают выгоду из присутствия НАТО, они пользуются преимуществами свободы, но не могут присоединиться к коллективному сдерживанию на континенте. При этом Шаппс указал на угрозу, исходящую от России.

Расширение НАТО

Североатлантический альянс состоит из 32 членов и до вторжения РФ в Украину имел на двух участников меньше.

После начала войны в военный блок захотели вступить Финляндия и Швеция. При этом вступление последней страны растянулось на почти 2 года.

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