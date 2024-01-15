Глава Міноборони Британії допускає збільшення конфліктів у світі через РФ і не тільки

Цей рік має стати переломним

Виступаючи з промовою, в якій він виклав свою думку про те, що у 2024 році світ стане небезпечнішим і вимагатиме від Великої Британії та її союзників боротьби з "ірраціональними" державами, Шаппс заявив, що уряд прагне збільшити видатки на оборону до 2,5% від ВВП, і закликав інші демократичні країни взяти з цього приклад.

За його словами, через п'ять років Британія може опинитися на кількох театрах військових дій, включно з Росією, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

"Запитайте себе... що вірогідніше - збільшення чи зменшення цієї кількості? Підозрюю, що ми всі знаємо відповідь. Найімовірніше, воно зростатиме. Тож 2024 рік має стати точкою перелому", - сказав міністр.

Британія модернізує сили ядерного стримування

Він сказав, що Британія витрачає на оборону більше грошей у грошовому вираженні, ніж будь-коли.

Також міністр додав, що уряд збільшує кошти на модернізацію сил ядерного стримування і поповнення запасів і має продовжувати це робити.

Говорячи про членів НАТО, які не досягли мети з витрачання 2% ВВП, Шаппс додав, що наразі настав час для всіх союзних і демократичних країн у всьому світі зробити те саме і забезпечити зростання своїх витрат на оборону.

Британія готова діяти, коли це необхідно

Також очільник Міноборони уточнив, що уряд і збільшує видатки на оборону, однак питання виходу за межі поточних видатків належать до міністра фінансів.

Він також сказав, що Британія продемонструвала, що вона "готова діяти, коли це необхідно", завдавши скоординованих зі США ударів по хуситах у Ємені для захисту міжнародного судноплавства.

Бажаючи підкреслити участь Британії у світовій політиці, Шаппс заявив, що Британія виділяє 20 000 військовослужбовців для служби в Європі в рамках навчань НАТО в першій половині цього року, а також військові кораблі та винищувачі.

Можлива війна НАТО і Росії

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти, наступним об'єктом вторгнення може стати Північноатлантичний союз.

Також повідомлялось, що Литва до 2030 року має створити легку піхотну дивізію. Разом із двома іншими підрозділами НАТО вона буде потрібна на випадок війни.

Раніше генерал-лейтенант НАТО Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свій потенціал і готується до можливої конфронтації з Північноатлантичним альянсом.