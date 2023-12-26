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Глава Міноборони Британії: за чотири місяці ЗСУ знищили 20% російського флоту

Фото: міністр оборони Британії Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом останніх чотирьох місяців українські Збройні сили знищили 20% Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра оборони Великої Британії Гранта Шеппса.

За його словами, знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" демонструє, що "ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються".

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", - наголосив Шеппс.

Знищення корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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