Глава Міноборони Британії: за чотири місяці ЗСУ знищили 20% російського флоту

За його словами, знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" демонструє, що "ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються".

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", - наголосив Шеппс.

Знищення корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.