Глава Минобороны Британии: за четыре месяца ВСУ уничтожили 20% российского флота

По его словам, уничтожение крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск" демонстрирует, что "те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются".

"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", - подчеркнул Шеппс.

Уничтожение корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.