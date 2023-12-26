ua en ru
Вт, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава Міноборони Британії: за чотири місяці ЗСУ знищили 20% російського флоту

Вівторок 26 грудня 2023 13:58
UA EN RU
Глава Міноборони Британії: за чотири місяці ЗСУ знищили 20% російського флоту Фото: міністр оборони Британії Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом останніх чотирьох місяців українські Збройні сили знищили 20% Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра оборони Великої Британії Гранта Шеппса.

За його словами, знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" демонструє, що "ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут, помиляються".

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Панування Росії в Чорному морі зараз під загрозою, і нова коаліція морських сил на чолі з Великою Британією та Норвегією допомагає забезпечити перемогу України на морі", - наголосив Шеппс.

Знищення корабля "Новочеркаськ"

Нагадаємо, сьогодні вночі, 26 грудня, близько 02:30 тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" у районі Феодосії. Згодом виникла велика пожежа в порту Феодосії.

Детальніше про знищення "Новочеркаська" читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Великобританія Черноморский флот Війна Росії проти України
NEWS
Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ
Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ
DAILY
"Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel "Треба бути воїном до кінця". Як ветерани проходять реабілітацію після поранень