ua en ru
Вт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Минобороны Британии: за четыре месяца ВСУ уничтожили 20% российского флота

Вторник 26 декабря 2023 13:58
UA EN RU
Глава Минобороны Британии: за четыре месяца ВСУ уничтожили 20% российского флота Фото: министр обороны Британии Грант Шеппс (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За последние четыре месяца украинские Вооруженные силы уничтожили 20% Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра обороны Великобритании Гранта Шеппса.

По его словам, уничтожение крупного десантного корабля Черноморского флота РФ "Новочеркасск" демонстрирует, что "те, кто считает, что война в Украине зашла в тупик, ошибаются".

"Они не заметили, что за последние четыре месяца было уничтожено 20% Черноморского флота России. Господство России в Черном море сейчас под угрозой, и новая коалиция морских сил во главе с Великобританией и Норвегией помогает обеспечить победу Украины на море", - подчеркнул Шеппс.

Уничтожение корабля "Новочеркасск"

Напомним, сегодня ночью, 26 декабря, около 02:30 тактическая авиация Воздушных сил атаковала крылатыми ракетами крупный десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Впоследствии возник большой пожар в Феодосийском порту.

Детальнее об уничтожении "Новочеркасска" читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Великобритания Черноморский флот Война России против Украины
NEWS
Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ
Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ
DAILY
"Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel "Нужно быть воином до конца". Как ветераны проходят реабилитацию после ранений