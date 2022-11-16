Глава Мінфіну США закликала збільшити допомогу Україні після хвилі ракетних ударів

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала до міжнародної підтримки України після хвилі російських ракетних ударів по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Єллен, виступаючи на саміті G20 на Балі в Індонезії, сказала, що війна Росії проти України торкнулася мільйонів людей.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що допомога Києву надаватиметься "стільки, скільки буде потрібно". За її словами, представники G7 та НАТО на екстреній зустрічі після падіння ракети на території Польщі засудили варварські дії Росії в Україні.