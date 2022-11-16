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Глава Минфина США призвала увеличить помощь Украине после волны ракетных ударов

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Индонезия, Среда 16 ноября 2022 09:33
Глава Минфина США призвала увеличить помощь Украине после волны ракетных ударов Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала к международной поддержке Украины после волны российских ракетных ударов по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Йеллен, выступая на саммите G20 на Бали в Индонезии, сказала, что война России против Украины затронула миллионы людей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что помощь Киеву будет оказываться "столько, сколько потребуется". По ее словам, представители G7 и НАТО на экстренной встрече после падения ракеты на территории Польши осудили варварские действия России в Украине.

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