Глава Минфина США призвала увеличить помощь Украине после волны ракетных ударов

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала к международной поддержке Украины после волны российских ракетных ударов по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Йеллен, выступая на саммите G20 на Бали в Индонезии, сказала, что война России против Украины затронула миллионы людей.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что помощь Киеву будет оказываться "столько, сколько потребуется". По ее словам, представители G7 и НАТО на экстренной встрече после падения ракеты на территории Польши осудили варварские действия России в Украине.