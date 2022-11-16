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G7 і НАТО підтримають Україну "стільки, скільки потрібно", - глава Єврокомісії

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Індонезія, Середа 16 листопада 2022 08:59
G7 і НАТО підтримають Україну "стільки, скільки потрібно", - глава Єврокомісії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Представники G7 та НАТО на зустрічі засудили варварські дії Росії в Україні. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що допомога Києву надаватиметься "стільки, скільки буде потрібно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Єврокомісії у Twitter.

"Лідери НАТО та G7 засуджують варварські атаки Росії на міста та інфраструктуру України", - написала вона.

У відеозверненні вона сказала, що G7 та НАТО і готові допомогти Польщі у розслідуванні вибухів неподалік кордону з Україною, які сталися, коли Росія випустила хвилю ракет з української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, другий день переговорів лідерів Групи G20 на Балі в Індонезії було перервано екстреною зустріччю лідерів G7 та Європейського союзу для обговорення повідомлень про падіння ракети на території Польщі.

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