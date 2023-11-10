Глава Мінфіну США пригрозила Китаю серйозними наслідками в разі надання допомоги РФ

Зазначається, що Єллен зустрілася з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном у Сан-Франциско.

Вони провели відверті, прямі та продуктивні дискусії щодо двосторонніх економічних відносин США і Китаю, а також щодо широкого кола питань, включно зі сферами співробітництва та розбіжностей.

Єллен заявила про необхідність припинення Росією незаконної війни проти України і важливість встановлення справедливого миру, який поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Китай не повинен допомагати РФ

Глава Мінфіну США наголосила, що компанії Китаю не повинні надавати матеріальну підтримку оборонно-промисловому комплексу Росії.

Вона окремо уточнила, що якщо вони це зроблять, то зіткнуться з серйозними наслідками. Найімовірніше, глава Мінфіну мала на увазі нові санкції проти Китаю.

Співпраця РФ та Китаю

Хоча офіційно Китай і дотримується позиції нейтралітету щодо війни в Україні, ЗМІ неодноразово писали про його військову співпрацю з РФ. Так, ще в липні 2022 року Wall Street Journal писали про те, що за перші п'ять місяців поставки мікросхем Китаю до Росії зросли удвічі, а експорт оксиду алюмінію, який необхідний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.

Управління директора національної розвідки США повідомляло, що Китай постачає Росії технології та обладнання, які набувають дедалі більшого значення для війни Москви проти України.