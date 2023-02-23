Глава Мінфіну США підтримала кредитну програму МВФ для України

У виступі Єллен, підготовленому для прес-конференції в індійському Бангалорі, наголошується, що МВФ украй важливо "швидко рухатися" до програми.

"Як сказав президент Байден, ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона і додала, що "постійна та надійна підтримка України буде головною темою для обговорення під час мого перебування тут, в Індії".

Єллен заявила, що попередня військова, економічна та гуманітарна допомога США у розмірі 46 млрд доларів дозволила Україні зберегти економічну та фінансову стабільність за "надзвичайних обставин".

"Наша економічна допомога уможливлює опір України, підтримуючи тил: фінансуючи найважливіші громадські служби та допомагаючи уряду працювати. Найближчими місяцями ми розраховуємо надати Україні додаткову економічну підтримку у розмірі близько 10 млрд доларів", - додала вона.

Допомога США була схвалена Конгресом у грудні в рамках широкого законопроекту про державне фінансування, який включав новий пакет екстреної військової та іншої допомоги на суму 45 млрд доларів для України.