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Глава Мінфіну США підтримала кредитну програму МВФ для України

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України на додаток до допомоги США на 10 млрд доларів.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен на саміті G20, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У виступі Єллен, підготовленому для прес-конференції в індійському Бангалорі, наголошується, що МВФ украй важливо "швидко рухатися" до програми.

"Як сказав президент Байден, ми підтримуватимемо Україну в її боротьбі стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона і додала, що "постійна та надійна підтримка України буде головною темою для обговорення під час мого перебування тут, в Індії".

Єллен заявила, що попередня військова, економічна та гуманітарна допомога США у розмірі 46 млрд доларів дозволила Україні зберегти економічну та фінансову стабільність за "надзвичайних обставин".

"Наша економічна допомога уможливлює опір України, підтримуючи тил: фінансуючи найважливіші громадські служби та допомагаючи уряду працювати. Найближчими місяцями ми розраховуємо надати Україні додаткову економічну підтримку у розмірі близько 10 млрд доларів", - додала вона.

Допомога США була схвалена Конгресом у грудні в рамках широкого законопроекту про державне фінансування, який включав новий пакет екстреної військової та іншої допомоги на суму 45 млрд доларів для України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з головою МВФ Крістіною Георгієвою у Києві 20 лютого заявив, що Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду нову програму на 15 мільярдів доларів.

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