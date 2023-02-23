Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины

В выступлении Йеллен, подготовленном для пресс-конференции в индийском Бангалоре, отмечается, что МВФ крайне важно "быстро двигаться" к программе.

"Как сказал президент Байден, мы будем поддерживать Украину в ее борьбе столько, сколько потребуется", - сказала она и добавила, что "постоянная и надежная поддержка Украины будет главной темой для обсуждения во время моего пребывания здесь, в Индии".

Йеллен заявила, что предыдущая военная, экономическая и гуманитарная помощь США в размере 46 млрд долларов позволила Украине сохранить экономическую и финансовую стабильность при "чрезвычайных обстоятельствах".

"Наша экономическая помощь делает возможным сопротивление Украины, поддерживая тыл: финансируя важнейшие общественные службы и помогая правительству работать. В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить Украине дополнительную экономическую поддержку в размере около 10 млрд долларов", - добавила она.

Помощь США была одобрена Конгрессом в декабре в рамках широкого законопроекта о государственном финансировании, который включал новый пакет экстренной военной и другой помощи на сумму 45 млрд долларов для Украины.