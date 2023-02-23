RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Минфина США поддержала кредитную программу МВФ для Украины

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины в дополнение к помощи США на 10 млрд долларов.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на саммите G20, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В выступлении Йеллен, подготовленном для пресс-конференции в индийском Бангалоре, отмечается, что МВФ крайне важно "быстро двигаться" к программе.

"Как сказал президент Байден, мы будем поддерживать Украину в ее борьбе столько, сколько потребуется", - сказала она и добавила, что "постоянная и надежная поддержка Украины будет главной темой для обсуждения во время моего пребывания здесь, в Индии".

Йеллен заявила, что предыдущая военная, экономическая и гуманитарная помощь США в размере 46 млрд долларов позволила Украине сохранить экономическую и финансовую стабильность при "чрезвычайных обстоятельствах".

"Наша экономическая помощь делает возможным сопротивление Украины, поддерживая тыл: финансируя важнейшие общественные службы и помогая правительству работать. В ближайшие месяцы мы рассчитываем предоставить Украине дополнительную экономическую поддержку в размере около 10 млрд долларов", - добавила она.

Помощь США была одобрена Конгрессом в декабре в рамках широкого законопроекта о государственном финансировании, который включал новый пакет экстренной военной и другой помощи на сумму 45 млрд долларов для Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с главой МВФ Кристиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу на 15 миллиардов долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФСоединенные Штаты Америки