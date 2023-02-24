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Глава Мінфіну США назвала представників Росії на G20 співучасниками військових злочинів

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські чиновники, які були присутні на зустрічі фінансових лідерів G20 в індійському Бангалорі, є співучасниками звірств під час вторгнення Росії в Україну і винні в збитках, які війна завдала світовій економіці.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи на відкритті зустрічі, присвяченій першим роковинам російського вторгнення, Єллен закликала колег по G20 "подвоїти свої зусилля з підтримки України та обмежити можливості Росії вести війну".

Вона сказала, що використання як зброї продовольства та енергії президентом Росії Володимиром Путіним завдало шкоди не тільки Україні, а й світовій економіці, особливо країнам, що розвиваються.

"Я закликаю російських офіційних осіб тут, на G20, зрозуміти, що їх продовження роботи на Кремль робить їх співучасниками злочинів Путіна, - сказала Єллен. світі".

За словами представника Мінфіну США, Росію у залі представляли високопоставлені представники економічних відомств. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов та голова центробанку Ельвіра Набіулліна не були присутні.

Єллен додала, що припинення війни є "моральним імперативом" для світової економіки, і повторила, що Сполучені Штати "підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, наприкінці 2022 року абсолютна більшість українців вважають політичну владу Росії винною у скоєнні військових злочинів проти України (98%), військовослужбовців Росії вважають винними 96%. Громадяни Росії вважають винними 87% респондентів, не винними - лише 10%.

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