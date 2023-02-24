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Глава Минфина США назвала представителей России на G20 соучастниками военных преступлений

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские чиновники, присутствовавшие на встрече финансовых лидеров G20 в индийском Бангалоре, являются соучастниками зверств во время вторжения России в Украину и виновны в ущербе, который война нанесла мировой экономике.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая на открытии встречи, посвященной первой годовщине российского вторжения, Йеллен призвала коллег по G20 "удвоить свои усилия по поддержке Украины и ограничить возможности России вести войну".

Она сказала, что использование в качестве оружия продовольствия и энергии президентом России Владимиром Путиным нанесло ущерб не только Украине, но и мировой экономике, особенно развивающимся странам.

"Я призываю российских официальных лиц здесь, на G20, понять, что их продолжение работы на Кремль делает их соучастниками злодеяний Путина, - сказала Йеллен.- Они несут ответственность за жизни и средства к существованию, отнятые в Украине, и ущерб, причиненный во всем мире".

По словам представителя Минфина США, Россию в зале представляли высокопоставленные представители экономических ведомств. Министр финансов России Антон Силуанов и председатель центробанка Эльвира Набиуллина не присутствовали.

Йеллен добавила, что прекращение войны является "моральным императивом" для мировой экономики, и повторила, что Соединенные Штаты "будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Напомним, в конце 2022 года абсолютное большинство украинцев считают политическую власть России виновной в совершении военных преступлений против Украины (98%), военнослужащих России считают виновными 96%. Граждан России считают виновными 87% респондентов, не виновными - только 10%.

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