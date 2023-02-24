Глава Минфина США назвала представителей России на G20 соучастниками военных преступлений

Выступая на открытии встречи, посвященной первой годовщине российского вторжения, Йеллен призвала коллег по G20 "удвоить свои усилия по поддержке Украины и ограничить возможности России вести войну".

Она сказала, что использование в качестве оружия продовольствия и энергии президентом России Владимиром Путиным нанесло ущерб не только Украине, но и мировой экономике, особенно развивающимся странам.

"Я призываю российских официальных лиц здесь, на G20, понять, что их продолжение работы на Кремль делает их соучастниками злодеяний Путина, - сказала Йеллен.- Они несут ответственность за жизни и средства к существованию, отнятые в Украине, и ущерб, причиненный во всем мире".

По словам представителя Минфина США, Россию в зале представляли высокопоставленные представители экономических ведомств. Министр финансов России Антон Силуанов и председатель центробанка Эльвира Набиуллина не присутствовали.

Йеллен добавила, что прекращение войны является "моральным императивом" для мировой экономики, и повторила, что Соединенные Штаты "будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется".