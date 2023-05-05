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Глава Мінфіну США хоче на зустрічі G7 обговорити боротьбу з обходом санкцій проти РФ, - ЗМІ

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр фінансів США Джанет Єллен на зустрічі G7 у Японії хоче обговорити боротьбу з обходом санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Єллен проведе двосторонні зустрічі з низкою колег, у тому числі з фінансовими керівниками з Японії та Великобританії", - йдеться у повідомленні.

Bloomberg повідомляє, що серед її пріоритетів під час перебування у Японії буде бесіда із союзниками на тему активізації зусиль щодо придушення спроб ухилитися від санкцій проти Росії.

"Європейський Союз вже обговорює власні потенційні заходи проти третіх країн, які, на його думку, роблять недостатньо, щоб перешкодити Росії ухилитися від санкцій", - пише Bloomberg.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден відвідає саміт країн "Великої сімки", який відбудеться в Японії. Головною темою зустрічі буде війна в Україні.

Також, за даними ЗМІ, Японія як головуюча в G7 хоче ухвалити документ щодо ядерного роззброєння та нерозповсюдження ядерної зброї.

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